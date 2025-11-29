29 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:45

Giovedì la Fiorentina ha dormito al Viola Park ma non era una punizione, giorno dopo allenamento presto

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Gazzetta dello Sport svela un retroscena riguardante il post Fiorentina-AEK Atene con la squadra viola che ha dormito al Viola Park.

Giovedì sera, dopo la sconfitta con l’AEK Atene, la Fiorentina ha trascorso la notte al Viola Park. Non si è trattato di una punizione né di un ritiro improvvisato: la scelta era già stata pianificata da Vanoli, dato che la partita era finita molto tardi e l’allenatore voleva la squadra subito in campo la mattina successiva per lavorare al centro sportivo. Dopo l’allenamento e il pranzo, i giocatori hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni. Oggi pomeriggio, invece, partiranno in treno per Bergamo dopo la rifinitura. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

