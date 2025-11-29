Giovedì la Fiorentina ha dormito al Viola Park ma non era una punizione, giorno dopo allenamento presto

Giovedì sera, dopo la sconfitta con l’AEK Atene, la Fiorentina ha trascorso la notte al Viola Park. Non si è trattato di una punizione né di un ritiro improvvisato: la scelta era già stata pianificata da Vanoli, dato che la partita era finita molto tardi e l’allenatore voleva la squadra subito in campo la mattina successiva per lavorare al centro sportivo. Dopo l’allenamento e il pranzo, i giocatori hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni. Oggi pomeriggio, invece, partiranno in treno per Bergamo dopo la rifinitura. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.