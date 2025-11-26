Gazzetta dello Sport titola: “Dzeko titolare contro l’Aek, la Fiorentina si affida al bomber bosniaco”

La Gazzetta dello Sport odierna ha parlato del momento di Edin Dzeko che, da quando, è arrivato in viola ha deluso molto visto che non è mai riuscito a segnare in campionato. Domani dovrebbe tornare tra i titolari visto che sabato è rimasto a sedere tutta la gara, inoltre Kean merita riposo in vista di Bergamo e Piccoli non è al meglio dopo il trauma alla caviglia. Ecco che allora si prospetta il momento da titolare per il bosniaco chiamato a segnare ancora dopo le due reti fatte con Polyssia e Rapid Vienna.

Dzeko ha quest’occasione per rilanciarsi e la Conference è un obiettivo prestigioso da perseguire anche perché la risalita in campionato sarà dura e lunga, quindi l’Europa non è da trascurare con il bosniaco fondamentale per la sua esperienza e per carisma innato nel gruppo.