Malusci: "Alla Fiorentina manca un giocatore come Torreira, avrei riconfermato Cataldi perchè è un leader"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci parla a Radio Bruno del centrocampo della Fiorentina e dei suoi interpreti.

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Il Como gioca con intensità. La Fiorentina contro i lombardi ha due possibilità: o costruisce e pressa o li aspetta. Il centrocampo viola ha qualità, Nicolussi fa cambi gioco di 40 metri, cosa che non si vede da anni. Fagioli mi piace davanti la difesa, ma Pioli deve saper capire se ha bisogno di riposo: lo vedo triste e le vicende extra campo non aiutano sicuramente."

La mancanza di un leader: "Con la difesa a 4 puoi sbizzarrirti nei moduli, ma Pioli sa meglio di noi come fare. A questa squadra Cataldi avrebbe fatto comodo come leader silenzioso nello spogliatoio: manca uno alla Torreira, gente intraprendente e di personalità come lui."