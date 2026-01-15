Malusci: “Ranieri in panchina una scelta forte, Vanoli ha voluto dare un segnale nello spogliatoio”

L’ex difensore Viola, Alberto Malusci, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole: “La Fiorentina deve essere brava a sfruttare il momento no del Bologna, dobbiamo continuare a fare ottime prestazioni. Ultimamente abbiamo giocato bene, anche se abbiamo regalato due primi tempi, Lazio e Milan. Vanoli ha preso scelte pesanti, Ranieri in panca per esempio. Gudmundsson gioca meglio lì, si sacrifica, e Fagioli è ritrovato con questo modulo, nel 3-5-2 non aveva molte possibilità. Per come arrivati, quelli contro il Milan sono due punti persi, però è anche vero che Pulisic ha sbagliato due gol. Per questo lo considero un pari giusto”.

“Ora stiamo vedendo delle cose diverse, prima erano solo pallonate. Vedo Mandragora e Ndour fuori dal gioco, forse un po’ oscurati da Fagioli. Servono altri innesti a centrocampo. Non capisco una cosa, perchè chiamare la Roma per Baldanzi se hai Fazzini? Fabbian mi piace, lo vedrei bene alla Fiorentina. La priorità deve essere il centrocampo, in difesa si può cercare un’occasione.”

Aggiunge: “Il ruolo dell’esterno è dispendioso, per questo anche lì manca qualcosa. Un attaccante come Kean deve un po’ adattarsi a tutti i moduli, e mettersi a disposizione. Deve imparare a giocare con la squadra, e ci arriverà. In questo momento un duo come Brescianini–Fagioli e gli acquisti offensivi porterebbero a pensare un 4-2-3-1. Brescianini ha una buona tecnica, ed ottime caratteristiche di inserimento, quella ce l’hai nel DNA. Sohm per me è un buon giocatore, ma non si è inserito, ed è stato messo da parte.”

Sulla coppia di difesa: “Pongracic e Comuzzo ogni tanto perdono l’attenzione, devono migliorare lì. Soprattutto dovrebbero parlarsi di più, comunicano poco come difensori centrali. Per essere attivo devi parlare sempre, seguire la palla costantemente”