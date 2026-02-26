Malusci: “Paratici figura importante in spogliatoio. Comuzzo? La crescita passa anche da questi momenti”

L’ex giocatore della Fiorentina, Malusci ha parlato a Radio Bruno di Paratici e della situazione di Comuzzo: “Quando in uno spogliatoio arriva una figura dello spessore di Paratici il clima cambia. A lui può fare riferimento Vanoli, e la squadra ha una persona a cui parlare, che dà un sostegno importante. L’allenatore è solo si può trovare in difficoltà nel dover fare una serie di scelte, avere una figura come Paratici come spalla può dare una maggiore sicurezza.

Comuzzo? La crescita di un calciatore passa anche da momenti come questo. Lo scorso anno ha fatto un campionato straordinario e alla fine era stato messo un po’ da parte. In questa stagione non è riuscito a ripetersi e non ha dato garanzie a livello di rendimento e personalità.”