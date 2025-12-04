Malusci: “Fagioli non è scarso, gioca in una squadra costruita male che non gli dà soluzioni”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore Alberto Malusci per parlare della Fiorentina: “Sabato bisogna vincere per forza, va bene che lo diciamo sempre però il tempo è scaduto e diventa sempre più difficile commentare questa Fiorentina perché non si migliora mai. Le hanno provate tutte, ora c’è solo da vincere, però dobbiamo vedere se questi ragazzi hanno la personalità per reggere l’obbligo di vincere e fare bene.”

Prosegue: “Adesso ci stiamo aggrappando al megafono di Dzeko e mi sembra poco in cui credere, i tifosi seguiranno ovviamente il gruppo e sono certo che il sostegno non mancherà, però poi devono essere i giocatori a uscire da questo tunnel. Si è attaccato Pioli come unico colpevole, invece oltre a lui sono mancati i giocatori e ci devono mettere del loro.”

Su Fagioli: “Fa fatica perchè sta in una squadra costruita male in cui non riesce a spiccare e dove manca totalmente il filtro. Fagioli ha bisogno di gente libera a cui dare la palla velocemente con la sua tecnica, invece quando alza gli occhi non ha soluzioni buone vicino. Fa sempre il passaggio indietro per questo perchè non ha appoggi, ma non è scarso.”