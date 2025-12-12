12 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:20

Malusci: “Vanoli doveva cambiare modulo già da tempo, la Fiorentina va meglio a 4 dietro”

Mirko Carmignani

12 Dicembre · 13:40

12 Dicembre 2025

#FiorentinaDinamo KievMalusciVerona

L'ex difensore è intervenuto per parlare della Fiorentina che ha vinto ieri una gara importante in Conference

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore Alberto Malusci per parlare di Fiorentina: “Finalmente Vanoli ha cambiato modulo e questo ha dato dei frutti perché la Fiorentina ha giocato bene negli ultimi 25 minuti, da lì bisogna ripartire e riproporre lo stesso assetto già domenica contro il Verona. Rimetterei il 4-4-1-1 con Parisi e Comuzzo terzini e Pongracic e Viti centrali, poi una linea 4 con Kouamé largo e lo stesso Fortini poi nel mezzo Mandragora o Sohm insieme a Richardson con Gudmundsson dietro a Kean.”

Sui singoli: “Non ci devono essere titolari, tutti rischiano e bisogna vedere gli allenamenti quotidiani perché se non ti impegni, non giochi e non conta chi sei. Vanoli deve fare delle scelte forti con una difesa a 4 che va adottata al posto di quella a 3 e lo doveva fare già prima.”

