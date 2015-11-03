Notizie Dinamo Kiev Fiorentina

Malusci: "Vanoli doveva cambiare modulo già da tempo, la Fiorentina va meglio a 4 dietro"
12 dicembre 2025 13:40
Kostiuk: “Abbiamo studiato la Fiorentina. Il cambio modulo di Vanoli ci ha impedito di creare, lo riconosco”
11 dicembre 2025 22:00
Fortini: "Ci siamo uniti molto, siamo una grande squadra e ci toglieremo delle soddisfazioni"
11 dicembre 2025 21:41
Bucchioni: "Stasera Vanoli ha avuto coraggio finalmente, ha cambiato modulo e la squadra ha fatto meglio"
11 dicembre 2025 21:31
Vanoli annuncia: "Da stasera andiamo in ritiro, dobbiamo recuperare le energie nervose per domenica"
11 dicembre 2025 21:13
PAGELLE FIORENTINA: GUD AL POSTO GIUSTO, KEAN SEGNA E FA SEGNARE, DODÓ ASSIST
11 dicembre 2025 20:38
Gli steward non riconoscono Lamptey e non lo fanno entrare allo stadio per Fiorentina-Dinamo Kiev
11 dicembre 2025 19:01
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI RANIERI, RICHARDSON TITOLARE, DAVANTI DZEKO
11 dicembre 2025 17:37
Kostiuk avvisa la Fiorentina: "Vogliamo vincere visto che la Viola avrà già gli occhi puntati sul Verona"
10 dicembre 2025 17:27
Pure la Dinamo Kiev è in crisi ma segna tantissimi gol. Perdere sarebbe una mazzata per la Fiorentina
10 dicembre 2025 11:54
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