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Notizie Dinamo Kiev Fiorentina

Malusci: "Vanoli doveva cambiare modulo già da tempo, la Fiorentina va meglio a 4 dietro"

12 dicembre 2025 13:40

Kostiuk: “Abbiamo studiato la Fiorentina. Il cambio modulo di Vanoli ci ha impedito di creare, lo riconosco”

11 dicembre 2025 22:00

Fortini: "Ci siamo uniti molto, siamo una grande squadra e ci toglieremo delle soddisfazioni"

11 dicembre 2025 21:41

Bucchioni: "Stasera Vanoli ha avuto coraggio finalmente, ha cambiato modulo e la squadra ha fatto meglio"

11 dicembre 2025 21:31

Vanoli annuncia: "Da stasera andiamo in ritiro, dobbiamo recuperare le energie nervose per domenica"

11 dicembre 2025 21:13

PAGELLE FIORENTINA: GUD AL POSTO GIUSTO, KEAN SEGNA E FA SEGNARE, DODÓ ASSIST

11 dicembre 2025 20:38

Gli steward non riconoscono Lamptey e non lo fanno entrare allo stadio per Fiorentina-Dinamo Kiev

11 dicembre 2025 19:01

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI RANIERI, RICHARDSON TITOLARE, DAVANTI DZEKO

11 dicembre 2025 17:37

Kostiuk avvisa la Fiorentina: "Vogliamo vincere visto che la Viola avrà già gli occhi puntati sul Verona"

10 dicembre 2025 17:27

Pure la Dinamo Kiev è in crisi ma segna tantissimi gol. Perdere sarebbe una mazzata per la Fiorentina

10 dicembre 2025 11:54

Fiorentina interessata a De Pena della Dinamo Kiev, è in scadenza di contratto a dicembre. Costa poco

11 agosto 2021 16:02

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