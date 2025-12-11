11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:51

Fortini: “Ci siamo uniti molto, siamo una grande squadra e ci toglieremo delle soddisfazioni”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Mirko Carmignani

11 Dicembre · 21:41

di

Il giovane esterno viola è intervenuto per parlare della vittoria della Fiorentina in casa contro la Dinamo

Ai canali ufficiali è intervenuto l’esterno viola Niccolò Fortini per parlare del successo di stasera: “Volevamo vincere perché mancava da tanto e volevamo tornare a sorridere tutti insieme anche con i tifosi e con la città che ci ha sempre sostenuto. Dobbiamo continuare così perché abbiamo vinto solo una partita e ora c’è domenica che è una finale a tutti i costi.”

Sul gol: “Bravi a reagire, avevamo bisogno di ritornare in vantaggio per gestire meglio il pallone e riposare un po’ dando noi il ritmo alla gara senza correre troppi rischi. Siamo contenti perché ci meritiamo una gioia dopo tutto questo brutto periodo.”

Sulla Fiorentina: “Ci siamo uniti tanto perché abbiamo parlato tra noi e sappiamo che bisogna andare forte. Siamo una grande squadra e una bella famiglia che deve continuare così per togliersi parecchie soddisfazioni a partire da domenica che è una finale da vincere a tutti i costi.”

