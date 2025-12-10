Pure la Dinamo Kiev è in crisi ma segna tantissimi gol. Perdere sarebbe una mazzata per la Fiorentina

Domani la Fiorentina affronterà la Dinamo Kiev nella 5° giornata della fase a campionato della Conference League. La Dinamo Kiev è una squadra storica del panorama calcistico europeo ma che sta risentendo molto della guerra tra Russia e Ucraina. La rosa adesso è composta per lo più da calciatori Ucraini, solo 6 stranieri, ed ha un valore di mercato di 79 milioni. Il calciatore più prezioso è Brazho che vale 12 milioni, ma domani sarà out per infortunio. Occhio quindi a Buyalski centrocampista e bomber della squadra.

Il momento della dinamo Kiev è complicato con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite e una classifica che adesso è deludente. Si trova infatti al 6° posto, campionato a 16 squadre, lontana dalla qualificazione alle prossime coppe europee. Risultato deludente considerato il blasone del club e lo scarso livello del campionato ucraino. Per dire il Polyssia affrontato nei preliminari si trova al 3° posto. Nonostante il momento difficile per la Dinamo Kiev è una macchina da gol. Ha segnato 32 reti in 15 partite e sono il 2° miglior attacco del campionato.

Momento difficile anche in Conference League. Dopo 4 giornate gli Ucraini hanno 3 punti frutto di 3 vittorie e 1 sconfitta con 6 reti segnate e 7 subite. In realtà in Europa non hanno dimostrato la stessa facilità di gol visto che le 6 reti segnate sono arrivate tutte nella stessa partita, la vittoria per 6-0 contro il Zrinjski. Per il resto 3 gare senza segnare contro Crystal Palace, Samsunspor e Omonia. Va detto però che in questo momento la Fiorentina potrebbe perdere anche da una squadra di dilettanti e che la fragilissima difesa viola potrebbe essere un occasione per gli Ucraini di segnare pure in Europa.

Perdere anche domani sarebbe una mazzata per la Fiorentina ed i suoi tifosi che assisterebbero all’ennesima sconfitta casalinga. Non c’è più tempo da perdere, la Fiorentina deve iniziare a fare risultati. Anche se vincere domani non porta punti in campionato magari può portare un minimo di entusiasmo e unità. Ma soprattutto è il risultato negativo che potrebbe mandare tutto allo sfascio