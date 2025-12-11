11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:00

Bucchioni: “Stasera Vanoli ha avuto coraggio finalmente, ha cambiato modulo e la squadra ha fatto meglio”

Mirko Carmignani

11 Dicembre · 21:31

Il noto giornalista è intervenuto per commentare la vittoria viola contro gli ucraini della Dinamo Kiev per 2-1

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina: “La Fiorentina ha reagito negli ultimi 20 minuti e questo è positivo perché si è vista la voglia di vincere e di andare a riprendersi la partita dopo il loro gol. Vanoli l’ha voluta a tutti i costi e finalmente ha cambiato modulo a gara in corso con un 4-4-1-1 che ha dato compattezza e più copertura in campo, anche domenica mi aspetto uno schieramento simile con lo stesso atteggiamento della fine perché sennò col Verona non basta.”

Prosegue: “A livello emotivo ho visto un’inversione di tendenza perché stasera hanno avuto il coraggio di portarla in fondo dopo il loro gol. Non siamo stati fragili finalmente e questo è quello che dobbiamo portarci dentro perché oggi si è vista una scossa utile a livello psicologico visto che hai una gara decisiva con il Verona e se la vinci, puoi distruggere definitivamente le tue paure.”

