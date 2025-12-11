PAGELLE FIORENTINA: GUD AL POSTO GIUSTO, KEAN SEGNA E FA SEGNARE, DODÓ ASSIST

De Gea 6 Nel primo tempo non compie parate, sul gol non può nulla, la palla si infila con velocità a fin di palo

Pongracic 6,5 Gioca una partita di personalità, si prende rischi, gioca la palla, non ha paura nel provare la giocata, difende bene e accetta il duello sempre

Comuzzo 6,5 Era stato uno dei meno peggio a Reggio Emilia e conferma il suo buon stato di forma anche in Conference, Gioca una partita attenta, senza mai rischiare nulla e senza errori. Sia da centrale della difesa a 3 e sia con la difesa a 4

Viti 6 Partita attenta senza grandi sussulti nè giocate, tiene bene la posizione e soffre poco

Dodò 6,5 Suo il perfetto assist per Kean che segna il gol dell’1-0. Attento in tutte le fasi, gioca una partita senza sbavature, in fase offensiva è molto spesso pericoloso con diverse offensive pericolose

Richardson 6,5 Il primo tempo lo vede tra i pochi che cercano di velocizzare l’azione, cerca di muoversi tanto anche se la sua condizione fisica non può essere ottimale essendo la prima partita da titolare della stagione. Il suo merito è di cercare di giocare il pallone in maniera sempre meno banale possibile, mai giocate fine a se stesse

Nicolussi Caviglia 5 Dovrebbe essere il fulcro del gioco viola, è colui che spegne molte azioni, sbaglie giocate, molto scolastico nelle sue giocate, nessuna invenzione sebbene il ritmo sia stato molto basso

Ndour 5,5 Lento e impacciato nel primo tempo, più sciolto nel secondo ma avrebbe mezzi e velocità per andare più veloce ed essere più incisivo

Fortini 5,5 Probabilmente la peggior partita stagionale, sbaglia quasi tutto quando gioca largo a sinistra nel centrocampo a 5. Migliora quando viene schierato esterno alto a destra con il cambio modulo

Dzeko 5,5 Kean probabilmente gli toglie un gol nel primo tempo dove cerca di essere pericoloso ogni volta che ne ha la possibilità, si spegne con il passare dei minuti. Sbaglia diversi appoggi

Kean 7 Fa un gol e mezzo, perchè anche il secondo gol lo innesca lui costringendo il portiere avversario ad una grande parata prima di essere battuto

Kouamè 6 Il suo ingresso fa cambiare modulo a Vanoli, passando al 4-2-3-1 con lui esterno sinistro, pronti via e apre bene per Fortini, poi sbaglia una palla piuttosto semplice. Vivace ma sbaglia tanto tecnicamente, da apprezzare la volontà

Parisi 6,5 Entra e si va a posizionare terzino sinistra nella difesa a 4, da una sua discesa nasce il gol del 2-1. Efficace

Gudmundsson 7 Gioca finalmente trequartista nel 4-2-3-1, subito vivace e nel vivo dell’azione, segna e regala diverse giocate in uscita di ottimo valore