FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI RANIERI, RICHARDSON TITOLARE, DAVANTI DZEKO
La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro la Dinamo Kiev. Queste le scelte di Paolo Vanoli
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2025 17:37
La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi la penultima giornata di Conference League dove affronterà la Dinamo Kiev. Vanoli deve fare a meno degli infortunati Fagioli, Fazzini e Gosens. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Dodó, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Dzeko, Kean