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FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI RANIERI, RICHARDSON TITOLARE, DAVANTI DZEKO

La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro la Dinamo Kiev. Queste le scelte di Paolo Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2025 17:37
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI RANIERI, RICHARDSON TITOLARE, DAVANTI DZEKO - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi la penultima giornata di Conference League dove affronterà la Dinamo Kiev. Vanoli deve fare a meno degli infortunati Fagioli, Fazzini e Gosens. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Dodó, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Dzeko, Kean

 

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