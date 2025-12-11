Kostiuk: “Abbiamo studiato la Fiorentina. Il cambio modulo di Vanoli ci ha impedito di creare, lo riconosco”

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Conference League, l’allenatore della Dinamo Kiev Ihor Kostiuk è intervenuto in conferenza stampa, riconoscendo i meriti della viola. Queste le sue parole: “Abbiamo cercato di creare delle occasioni e ci siamo riusciti, ma senza finalizzare come avremmo voluto e la Fiorentina ne ha approfittato”.

“Avevamo studiato la Fiorentina e il suo gioco. All’inizio della ripresa siamo stati più aggressivi, ma abbiamo anche notato che Paolo Vanoli aveva cambiato modulo e impostazione tattica. Devo dire che da quel momento non siamo più riusciti a creare molto, devo riconoscerlo”.