11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vanoli annuncia: “Da stasera andiamo in ritiro, dobbiamo recuperare le energie nervose per domenica”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Vanoli annuncia: “Da stasera andiamo in ritiro, dobbiamo recuperare le energie nervose per domenica”

Mirko Carmignani

11 Dicembre · 21:13

Aggiornamento: 11 Dicembre 2025 · 21:13

TAG:

#FiorentinaDinamo KievVanoliVerona

Condividi:

di

Il tecnico viola ha annunciato nell'immediato dopogara che la Fiorentina da stasera andrà in ritiro in vista di domenica

A SKY il mister viola Paolo Vanoli, nel dopo partita della vittoria di Conference contro la Dinamo Kiev, ha parlato anche della decisione di andare in ritiro al Viola Park fino a domenica contro il Verona: “Domenica sarà una gara dura contro un avversario complicato da affrontare, ma dovremo farci trovare pronti e questo successo ci aiuta molto in quella prospettiva. Ora dobbiamo riposare, ricaricare le batterie per riprendere le energie nervose che abbiamo speso stasera e sono tantissime. Andiamo tutti insieme al Viola Park dove possiamo essere sereni in vista di domenica.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio