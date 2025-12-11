Vanoli annuncia: “Da stasera andiamo in ritiro, dobbiamo recuperare le energie nervose per domenica”

A SKY il mister viola Paolo Vanoli, nel dopo partita della vittoria di Conference contro la Dinamo Kiev, ha parlato anche della decisione di andare in ritiro al Viola Park fino a domenica contro il Verona: “Domenica sarà una gara dura contro un avversario complicato da affrontare, ma dovremo farci trovare pronti e questo successo ci aiuta molto in quella prospettiva. Ora dobbiamo riposare, ricaricare le batterie per riprendere le energie nervose che abbiamo speso stasera e sono tantissime. Andiamo tutti insieme al Viola Park dove possiamo essere sereni in vista di domenica.”