Gli steward non riconoscono Lamptey e non lo fanno entrare allo stadio per Fiorentina-Dinamo Kiev

Curioso episodio accaduto prima di Fiorentina-Dinamo Kiev. Tariq Lamptey, terzino destro viola fuori per infortunio dal 21 settembre, non è stato riconosciuto all'ingresso dello stadio Franchi e dunqu...

Curioso episodio accaduto prima di Fiorentina-Dinamo Kiev. Tariq Lamptey, terzino destro viola fuori per infortunio dal 21 settembre, non è stato riconosciuto all'ingresso dello stadio Franchi e dunque gli è stato negato l'accesso alla gara, nonostante il calciatore ripetesse si trattasse proprio di un giocatore viola. Solo l'intervento del giornalista di Toscana TV, Giulio Falciai, ha risolto la situazione facendo notare all'addetto che si trattasse proprio di un tesserato della Fiorentina, a quel punto, l'ingresso a Lamptey è stato aperto.