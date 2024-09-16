Sentite Malusci: "De Gea doveva fare di più sul secondo gol. In area piccola la palla è del portiere"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Alberto Malusci, ha così parlato della sconfitta per 3-2 subita dalla Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta: "Ieri siamo stati in partita per quaranta minuti...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Alberto Malusci, ha così parlato della sconfitta per 3-2 subita dalla Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta: "Ieri siamo stati in partita per quaranta minuti abbondanti, poi abbiamo preso due gol. Sono stati commessi degli errori di concetto e letture. Nella ripresa non abbiamo avuto la forza di reagire e l'Atalanta ha preso il sopravvento. Bisogna lavorare sia sulle cose positive viste, ma anche su quelle negative. Bove, sul primo gol, se non fosse stato ammonito, avrebbe tirato una scarpata a Lookman buttandolo giù. Sul secondo gol, mi dispiace dirlo, ma De Gea doveva fare di più. In area piccola il portiere deve uscire. Tutti danno colpa alla difesa, ma con una difesa a tre anche gli esterni devono abbassarsi, passando a 5, invece restano sempre troppo larghi. Oggi le cose sono cambiate: se te da subentrato fai bene, la domenica dopo puoi fare il titolare. Prima non era così. Purtroppo chi è entrato ieri lo ha fatto in maniera sbagliata, nessuno che ha messo cuore e anima. A questa squadra, purtroppo da tanti anni, manca un leader".

ITALIANO TENEVA ALTA LA DIFESA PERCHÉ CON QUESTI DIFENSORI DIFENDERE IN AREA VUOL DIRE PRENDERE GOL

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