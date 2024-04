Malusci: “Aggredire alto? Nella Fiorentina non ci sono i giocatori adatti. Puoi farlo se stai bene fisicamente”

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Il suo commento sulle prestazioni dei viola:

“Mi sorprende come la Fiorentina sia entrata in campo contro la Juve, è mancata di carattere. Credo che Milenkovic sia un difensore completo, forte di testa, però in questi anni che fatto a Firenze, con un contratto da top player, mi aspetto tanto di più. Negli anni che è stato qua non lo ha mai dimostrato, da lui non ci si aspetta queste prestazioni. Da lui ci si aspetta che prenda per mano la difesa, ma ha per ora ha dimostrato che questo non è nelle sue corde. Per andare ad aggredire alto la squadra deve stare bene. Se tu non stai bene vai in difficoltà, quindi bisogna cambiare strategia. Nella Fiorentina alta non c’è nessuno che possa fare questo tipo di gioco. Kayode? Spero che rimanga così, ha un umiltà speciale. Fa sempre la sua partita, dà una mano ai compagni, nonostante sia giovane fa delle chiusure importante. A livello caratteriale, per un giovane è importante che si tappi le orecchie e continui per la propria strada. L’attacco? Credo che la Fiorentina, da quando è partito Vlahovic, si sia trovata in difficoltà. Però c’è da dire che anche Vlahovic si trovava spesso spalle alla porta e molti gol li faceva su punizioni o dal dischetto. Non è facile fare l’attaccante alla Fiorentina, non sono mai liberi. Italiano? Sono un suo estimatore. Italiano ha portato qualcosa di innovativo a Firenze, la maggior parte delle partite mi sono piaciute. Italiano l’ho sempre difeso, mi piace e lo rimpiangeremo, ma spesso su alcune cose fa arrabbiare perché potrebbe cambiare qualcosina se la squadra non sta bene”.

