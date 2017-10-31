Malusci: "Astori un leader ma sta attraversando un periodo buio. Ad inizio anno 9 punti in 4 partite.."

Ai microfoni di Radio Fiesole ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci. Queste le sue parole sul momento viola..

Ai microfoni di Radio Fiesole ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci. Queste le sue parole sul momento viola: “Prima di questo ciclo avremmo firmato per fare 9 punti in 4 partite, oggi però c’è delusione per il passo falso di domenica. Astori? Non penso sia penalizzato dal modulo ma credo che stia attraversando un periodo di flessione e lo dico perché ci sono passato anche io. Quando sei in una fase di forma scarsa si commettono degli errori. Anche un leader indiscusso come Astori. La Fiorentina è ripartita da lui e questo calo non ci voleva proprio da lui perché la difesa prima di Crotone stava acquisendo sicurezza mentre Crotone ha fatto fare un passo indietro”.