Malusci: "Pezzella e Milenkovic al di sotto delle aspettative. Vlahovic resti a Firenze"

Iachini è tornato alla Fiorentina più carico di prima. Sono rimaste partite molto complicate, bisogna fare punti

Alberto Malusci, ex difensore viola, ha parlato a Radio Bruno. Ecco il suo pensiero:

“Per quello visto da me, con il rientro di Iachini, la squadra ha molte più certezze. Ora come ora, va fatto giocare chi sta meglio. Beppe con il suo ritorno, vuole fare bene, ed è molto concentrato. In questa stagione si pensava di fare meglio, ma al momento bisogna prendere più punti possibili. La squadra non ha girato, non vedo colpevoli in particolare. Pezzella e Milenkovic, sono stati al di sotto delle aspettative. Mancano alcune partite molto difficili da giocare.

Vlahovic? Un mio consiglio, gli direi di continuare con la Fiorentina”.

LA FIORENTINA INSIEME CON JUVENTUS E LE BIG, CHIESTE LE DIMISSIONI DAL PINO. AL FIANCO DI DAZN

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