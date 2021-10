Malusci: “Confermerei Saponara con la Lazio. Ha smentito tutti, Italiano crede moltissimo in lui”

Alberto Malusci, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

CAGLIARI “È arrivata una gran bella risposta da parte della Fiorentina alla brutta prestazione di Venezia. Ho visto una squadra vera che è stata molto brava in tutti i reparti. Saponara è stato strepitoso, Gonzalez ormai è una certezza. Vlahovic è stato devastante Ha lavorato molto per la squadra e poi ha fatto un eurogol“.

FORMAZIONE ANTI-LAZIO “Io farei giocare quelli che hanno fatto bene contro il Cagliari. Non vedo perché si debba cambiare, io darei continuità a coloro che hanno vinto ieri. Rivedrei volentieri il tridente di ieri anche contro la Lazio mercoledì sera“.

SAPONARA “Sotto l’aspetto qualitativo è un giocatore che non si discute. A livello tecnico e tattico è molto bravo, ma gli è sempre mancata la continuità. Forse facendo il trequartista era un giocatore piuttosto vincolato a un solo modulo. Con Italiano invece ha trovato un allenatore che crede molto in lui e lo ha messo esterno alto e ha fatto benissimo. Ha smentito tutti perché quel ruolo sa farlo bene. Italiano è la chiave di tutto perché crede in Saponara“.

VLAHOVIC “Io spero ancora che questo ragazzo possa costruire qualcosa con questa proprietà. Non so quali siano i motivi per cui Dusan vuole andar via. Dispiace perché tutta la squadra gli vuole bene e mi dispiacerebbe vederlo altrove. Adesso si trova nella condizione in cui se fa bene è normale ma se sbaglia arriveranno i fischi. Si dovrà abituare a questa situazione“.

