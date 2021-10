Flachi: “Rigore di Biraghi? Gesto di un gruppo sano. Vlahovic non li tirerà più”

Francesco Flachi, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo il caso Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Il rigore? Questo vuol dire che il gruppo è sano, sono gesti che fanno bene. La squadra ha dato un segnale importante, Vlahovic è un giocatore della Fiorentina anche se alcune cose sono cambiate, credo che i rigori non saranno più battuti da Dusan. Italiano più andrà avanti e più sarà bravo”.

