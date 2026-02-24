Malusci su Ranieri: "Prima aveva atteggiamenti sbagliati, adesso è un leader. Serve un capitano così"

L'ex difensore Viola, Alberto Malusci, commenta la vittoria della Fiorentina nel derby contro il Pisa e le ultime prestazioni di Ranieri

L'ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, è intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport: "Prima queste partite qui le perdevi. Adesso non conta il gioco o la tattica, ma il risultato. Sono contento che adesso nel calderone ci sono tante squadre, non siamo più soli".

Sulla difesa: "Io ho criticato tanto Ranieri, aveva atteggiamenti non idonei. Giusto metterlo a riflettere su certe situazioni. Adesso serve un capitano come lui, bravo. Rugani? Deve lavorare sodo per togliere il posto a Pongracic e Ranieri. Sarà utile alla Fiorentina, ma adesso non cambierei nulla".