Malusci: “Con Paratici la squadra non si sentirà più sola, è l’uomo della ripartenza della Fiorentina”

L’ex Viola, Alberto Malusci, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport: “La conferenza stampa di Paratici è una ripartenza: il giorno zero viola. È arrivato un direttore sportivo vero, con esperienza e personalità. Quando senti parlare una persona così ti innamori; mi ha fatto sentire più sicuro. Aiuterà la squadra e l’allenatore che, da ieri, non si sentiranno più soli. Lo ritengo un direttore vecchio stampo, che prima di prendere un calciatore valuta l’uomo e non solo il professionista.”

“La salvezza non passa da una partita, ma dalla continuità dei risultati. I rapporti avuti in precedenza da Paratici ti fanno capire che il confronto che ha con gli allenatori è un confronto positivo e di crescita. Credo proprio che parlerà con Vanoli e gli darà dei consigli anche tattici, poi sarà l’allenatore a decidere la soluzione finale. Per un tecnico, una figura come Paratici sarà sicuramente d’aiuto: si sentirà più protetto. Filippo Inzaghi mi ha confidato nel 2006 che Fabio Paratici era il calciatore più forte con cui avesse mai giocato. È fondamentale, nel prossimo futuro, portare un allenatore di grande carriera in viola.”

Sulla lista UEFA: “Mi aspettavo un nome per reparto. Tra Fabbian e Brescianini avrei scelto il secondo. Non mi sarei aspettato Harrison, che ho visto parecchio indietro nell’inserimento. Mi hanno sorpreso le scelte di Vanoli. I 5 acquisti mi piacciono, possono essere tutti titolari in questa Fiorentina. Non sottovaluterei la Conference. È una competizione che potrebbe regalarci un trofeo in una stagione del genere.

Su Rugani: “È un buon profilo. Ma due cose mi lasciano perplesso su questo acquisto: il lato caratteriale e quello fisico. Rimane un buon giocatore, ma manca comunque il difensore di spessore.”