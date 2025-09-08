Malusci: “Mi aspetto di più da Gud e Kean, Pioli deve trovare soluzioni a centrocampo per il Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha analizzato il momento attuale della squadra viola, a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli dopo la sosta per le nazionali.

“Per la Fiorentina sarà fondamentale non commettere errori nelle scelte a centrocampo – ha dichiarato Malusci –. È evidente che la squadra ha sofferto in quella zona del campo, ma immagino che Pioli stia lavorando a soluzioni mirate, anche grazie ai nuovi innesti arrivati dal mercato. Sono fiducioso: contro i campioni d’Italia i viola faranno una grande partita. La rosa mi piace molto. Pioli può davvero togliersi delle soddisfazioni. Tuttavia, dopo i due pareggi in campionato, ora servono i tre punti. Mi aspetto anche un salto di qualità da parte dei giocatori più rappresentativi, in particolare Gudmundsson e Kean. Spero che il gol segnato da Moise nell’ultima gara possa averlo sbloccato.”