8 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Malusci: “Mi aspetto di più da Gud e Kean, Pioli deve trovare soluzioni a centrocampo per il Napoli”

Radio

Malusci: “Mi aspetto di più da Gud e Kean, Pioli deve trovare soluzioni a centrocampo per il Napoli”

Redazione

8 Settembre · 18:44

Aggiornamento: 8 Settembre 2025 · 18:44

TAG:

Albert GudmundssonFiorentinaJeanMalusciNapoliPioli

Condividi:

di

Alberto Malusci ha parlato della situazione in casa Fiorentina analizzando la partita di sabato contro il Napoli.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha analizzato il momento attuale della squadra viola, a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli dopo la sosta per le nazionali.

Per la Fiorentina sarà fondamentale non commettere errori nelle scelte a centrocampo – ha dichiarato Malusci –. È evidente che la squadra ha sofferto in quella zona del campo, ma immagino che Pioli stia lavorando a soluzioni mirate, anche grazie ai nuovi innesti arrivati dal mercato. Sono fiducioso: contro i campioni d’Italia i viola faranno una grande partita. La rosa mi piace molto. Pioli può davvero togliersi delle soddisfazioni. Tuttavia, dopo i due pareggi in campionato, ora servono i tre punti. Mi aspetto anche un salto di qualità da parte dei giocatori più rappresentativi, in particolare Gudmundsson e Kean. Spero che il gol segnato da Moise nell’ultima gara possa averlo sbloccato.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio