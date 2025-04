Malusci su Fagioli: “Il suo calo è fisico, non è legato alla vicenda delle scommesse”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci per commentare la situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria contro il Cagliari: “L’assenza di Kean è stata pesante, Palladino aveva in mente un piano gara e lo ha dovuto modificare all’ultimo mettendo Gudmundsson e Beltran in avanti che hanno altre caratteristiche e i difensori lenti del Cagliari hanno sofferto la loro velocità. Visto che Kean dovrà mancare anche con l’Empoli probabilmente, cercherei di coinvolgere di più Zaniolo che ha doti ottime per fare bene a Firenze, deve sentire solo la fiducia di tutti.”

Su Palladino: “Il mister è giovane e ha fatto vari errori quest’anno perché è inesperto, ma sta crescendo. Non so se rimarrà alla Fiorentina, credo che dipenderà dal finale di stagione e da cosa raggiungerà in campionato e in Conference perché se arrivasse in Europa League, è sicuro che resterebbe.”

Su Fagioli: “Non credo che il discorso delle scommesse lo abbia penalizzato adesso anche perché sono notizie vecchie che riprendevano il filone di qualche tempo fa. Non penso sia una cosa mentale, ma fisiologica perché è arrivato qui e ha giocato tanto, mentre prima era praticamente fermo. Fagioli è solo stanco, ma è fondamentale per noi.”