Malusci duro: “Dodò cosa deve rinnovare se ci sono due anni dalla scadenza? I giochetti non mi piacciono”

Alberto Malusci a Radio Bruno ha parlato anche della situazione contrattuale relativa a Dodò che potrebbe lasciare la Fiorentina in estate. Eccole sue parole:

“Anche su di lui mi devono spiegare perchè a due anni dalla scadenza mi devo preoccupare di Dodò. Non mi piace questa cosa, ha dimostrato sempre grande affetto verso Firenze, dice che i suoi figli sono di Firenze…tante volte dico mettiamo da parte i baci allo stemma se poi alla fine per non so cosa prendi e vai via. Se giuri amore eterno per una società rinnovi, ma poi io dico cosa c’è da rinnovare se ci sono due anni dalla scadenza. Se hai detto che a Firenze ci stai bene dove sta il problema? A me questi giochetti non mi vanno bene, anche se Dodò lo stimo ma devo dire quello che vedo.”