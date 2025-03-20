Malusci: "Palladino è stato lungamente criticato da tutti, ora bisogna riconoscergli i suoi meriti per questa svolta"

L'ex difensore viola ha commentato la situazione in casa viola dopo la vittoria di domenica contro la Juventus

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore Alberto Malusci che ha commentato la situazione in casa viola: "Adesso siamo tutti contenti e felici perché abbiamo vinto con la Juve e abbiamo passato il turno in Conference e va tutto bene. Allora vorrei vedere dove sono finiti quelli che criticavano Palladino e tutti gli acquisti come Gudmundsson che, per tanti, non doveva essere riscattato dal Genoa per quella cifra, mentre ora è diventato un fenomeno, ci vuole più equilibrio nelle parole e nelle analisi. La stessa cosa con Pongracic che, prima, non era buono per giocare a 3 a detta di molti e ora è inamovibile, bisogna dare tempo a tutti di ambientarsi e di entrare nei meccanismi."

Sulla Fiorentina: "Siamo partiti male poi abbiamo ritrovato la quadra in un modulo che era il 3-4-2-1 poi ci siamo rifermati e siamo ripartiti ora in un'altra maniera con un altro assetto. Abbiamo criticato tanto Palladino, ma ora bisogna fargli i complimenti perché credo abbia superato il momento, quindi aveva ragione a chiedere tempo anche se tutti storcevano la bocca. Non so se sarà la svolta perché già con l'Atalanta ti devi confermare, ma domenica finalmente abbiamo visto un cambio di atteggiamento e l'Europa tramite il campionato è ancora possibile."