Malusci: "Boateng? Non sta rendendo come dovrebbe. Non si sposa bene con il gioco viola"

Alberto Malusci è stato intervistato a Toscana Tv sulla situazione della Fiorentina: "La viola di oggi non è uguale a quella del primo anno di Montella. La fase di palleggio non è più la sua forza, or...

Alberto Malusci è stato intervistato a Toscana Tv sulla situazione della Fiorentina: "La viola di oggi non è uguale a quella del primo anno di Montella. La fase di palleggio non è più la sua forza, ora la squadra sta bassa e riparte in contropiede. Delle volte è anche molto lenta e prevedibile nell'impostazione del gioco. Boateng? Non sta rendendo come dovrebbe. Non si sposa bene con il gioco viola".