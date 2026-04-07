Malusci avverte: “Comuzzo ha limiti tecnici, a 21 anni doveva essere più pronto e sviluppato”

L’ex difensore Viola, Alberto Malusci, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “Comuzzo? Nel settore giovanile non servono allenatori, ma insegnanti. A 21 anni dovrebbe avere già in fondamentali in cui invece dimostra di difettare. Ai miei tempi si insegnavano nelle giovanili. Sicuramente ha risentito anche della non serenità dell’ambiente, non aveva completato la crescita e ora fa fatica a fare progressi, in una stagione così a maggior ragione.

“A livello tecnico si può sempre migliorare. Batistuta quando è arrivato a Firenze era molto indietro, a fine allenamento si metteva sempre a migliorare lavorando con l’allenatore in seconda”.

Sulla trasferta di Verona: “In campo mi aspetto una Fiorentina diversa, siamo andati in difficoltà spesso sabato, subire così dall’ultima in classifica non è possibile. De Gea è tornato determinante, quello che salvo è il risultato che è la cosa più importante. Per quanto riguarda la salvezza, ancora non sono tranquillo. Ci sono molte squadre in difficoltà e in questo fine settimana hanno perso tutte. Bisogna sempre però stare sull’attenti”.

Su Kean: “I grandi giocatori si dimostrano tali se sono uomini con la “U” maiuscola. Devi essere trascinatore, altrimenti tutte le altre qualità vanno a scemare e non contano, se non sei leader”.

Sul Crystal Palace: “Ho paura del confronto con una squadra di Premier League, specialmente per ritmo ed intensità di gioca. Occorrerà tenere un ritmo alto per metterli in difficoltà“.