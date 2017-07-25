Malusci: "Paletta? Là dietro non basta. Vorrei vedere Niang a Firenze, l'anno prossimo sarà quello di Chiesa..."

L'ex giocatore viola Alberto Malusci ha parlato a Radio Blu della Fiorentina: "Sono ottimista, servono rinforzi importanti come ha detto Pioli. Paletta? Conosce il calcio italiano, ma servono anche al...

A cura di Redazione Labaroviola 25 luglio 2017 17:32

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