Malusci: "Paletta? Là dietro non basta. Vorrei vedere Niang a Firenze, l'anno prossimo sarà quello di Chiesa..."
L'ex giocatore viola Alberto Malusci ha parlato a Radio Blu della Fiorentina: "Sono ottimista, servono rinforzi importanti come ha detto Pioli. Paletta? Conosce il calcio italiano, ma servono anche al...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 17:32
L'ex giocatore viola Alberto Malusci ha parlato a Radio Blu della Fiorentina: "Sono ottimista, servono rinforzi importanti come ha detto Pioli. Paletta? Conosce il calcio italiano, ma servono anche altri difensori. Niang? Mi piacerebbe molto vederlo giocare a Firenze con continuità. Chiesa? Quest'anno dovrà confermarsi, è il futuro viola".