Malusci: "Se Paratici fosse convinto di Vanoli, lo avrebbe già confermato, invece ha tanti dubbi pure lui"

L'ex difensore ha parlato del futuro gigliato con la questione panchina

L'ex difensore gigliato Alberto Malusci, intervenuto a Toscana TV, ha espresso un giudizio severissimo sulla scialba prestazione della Fiorentina contro il Sassuolo, allargando poi il discorso alla gestione societaria. Malusci ha criticato duramente l'attuale mancanza di gioco e di carattere, affermando:

"Ho quasi rischiato di addormentarmi guardando la partita; sento parlare di numerosi tiri in porta, ma io onestamente non ne ho visti. Se scegli di puntare su Gudmundsson come riferimento centrale e dopo un tempo ti accorgi che non punge, allora devi avere il coraggio di lanciare Braschi. Vanoli ha fatto cose notevoli e i numeri gli danno ragione, ma da tifoso che sogna in grande pretendo una Fiorentina molto più coraggiosa. È inaccettabile assistere a certi spettacoli: sono 34 partite che non si vede nulla... quest'anno la squadra è stata inguardabile. Emblematico è stato l'atteggiamento di Mandragora alla sostituzione: è uscito dal campo con l'aria di chi aveva dominato la scena, quando invece la sua prestazione meritava a malapena un 5.5".

Spostando l'attenzione sul futuro della panchina e sul ruolo del direttore sportivo, l'ex viola ha poi aggiunto: