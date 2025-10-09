Malusci: “Pioli adesso non ha certezze, questa squadra è stata sopravvalutata dopo il mercato”

A Radio Bruno è intervenuto Alberto Malusci per parlare della Fiorentina: “La rosa della Fiorentina è stata sopravvalutata e forse anche noi ci aspettavamo di più ed abbiamo sbagliato perché credevamo di avere qualcosa di diverso e ora ci troviamo in difficoltà a giudicare perché avevamo molta fiducia in questo progetto perché la squadra è stata fatta con Pioli.”

Prosegue: “Pioli ancora non ha trovato la quadra, ma non mi sento di criticarlo perché sta provando qualsiasi modulo, ma non vede quello che si aspetta in allenamento ed è giusto allora che cambi finché non vede quello che vuole. Il cambiamento è positivo, ora ha bisogno pure dei leader che lo aiutino a risolvere la situazione perché non ha certezze da solo.”

Sui singoli: “Il problema è che giocatori come Fagioli e Gudmundsson sono sempre insufficienti, sono elementi da 7 ma ora stanno giocando da 5 e questo complica le cose perché non abbiamo nessuno che sappia dare qualità alla manovra.”