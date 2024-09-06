Malusci: "Facciamo lavorare Palladino. La difesa può restare a 3, cambierei in mezzo col 3-5-2"

Malusci si è espresso sulla situazione riguardante la Fiorentina, concentrandosi sulla difesa e sul centrocampo

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando dei temi più caldi in casa viola, soprattutto la difesa. Queste le sue parole:

Sulla situazione di squadra: “Palladino 45 giorni fa aveva una squadra totalmente diversa, era senza centrocampo. Secondo me dobbiamo dare tempo al tempo, aspettare, il giudizio lo possiamo dare tra un mese. Intanto facciamo lavorare Palladino senza criticare, se vuole la difesa a 3 facciamogliela provare, diamo tempo ai nuovi arrivati di inserirsi.”

Sulle critiche a Pongracic e Colpani: “Ho già sentito molte critiche su Colpani e Pongracic: hanno qualità importanti, sono appena arrivati, aspettiamo a valutarli e sosteniamoli. Chi ha detto che Pongracic non può giocare a 3? Serve serenità nell’ambiente, la Fiorentina ha ottimi interpreti sia di qualità che per valore.”

Su Quarta: “Quarta ha rinnovato, poi è arrivato palladino. è quello più adatto per impostare il gioco da dietro, è perfetto per fare il centrare, soprattutto se gli metti due marcatori belli forti accanto.”

Su Biraghi: “Biraghi si sta adattando, si sta mettendo a disposizione dell’allenatore, ma ci vuole del lavoro. Deve migliorare tanto in fase difensiva, ma non puoi pensare che dall’oggi al domani impari, gli serve tanto lavoro se Palladino vuole farlo giocare in quel ruolo.”

Su eventuali cambiamenti: “Questa Fiorentina può cambiare in mezzo al campo con un 3 5 2, non in difesa. Li può restare a 3.”

PONGRACIC MALE ANCHE IN NAZIONALE

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