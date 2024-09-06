Pongracic stecca anche con la Croazia, si perde Cristiano Ronaldo sul goal e viene sostituito al 45' (VIDEO)

Non un grande inizio di stagione per Marin Pongracic, arrivato dal Lecce per circa 15 milioni di euro per sostituire una figura importante della recente storia viola come Nikola Milenkovic. Pongracic...

Non un grande inizio di stagione per Marin Pongracic, arrivato dal Lecce per circa 15 milioni di euro per sostituire una figura importante della recente storia viola come Nikola Milenkovic. Pongracic infatti nonostante le aspettative e le attese su di lui, essendo il difensore più costoso della storia della Fiorentina, sta avendo un inizio di stagione horror, dopo l'espulsione contro il Parma e le partite brutte contro il Puskas il difensore era finito in panchina contro il Monza prima della pausa per le nazionali.

Proprio ieri il centrale Croato è partito titolare contro il Portogallo ed è stato di nuovo protagonista di una prestazione orribile, si è infatti perso completamente Cristiano Ronaldo sul goal del 2-0 ed è infine stato sostituito al 45esimo dopo esser stato di gran lunga il peggiore in campo nella prima frazione. Insomma non l'inizio di stagione che i tifosi, e Pongracic per primo, si aspettavano ma c'è ancora tutto il tempo di rifarsi

LE PAROLE DI BOVE

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