Malusci: "Palladino manda dei segnali, fa capire alla società quello che manca per completare la squadra"

L'ex difensore della Fiorentina ha commentato l'avvicinamento all'esordio europeo del gruppo Viola targato Raffaele Palladino

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci che ha presentato la partita di stasera contro gli ungheresi del Puskas Academia: "Rispetto di tutti paura di nessuno, non è una partita facile: si gioca contro una squadra che è molto più avanti nella preparazione quindi ci possono essere delle difficoltà a livello fisico, la Fiorentina dovrà essere brava a mettere in campo la sua maggiore qualità tecnica."

Su Palladino: "Per me è un ottimo tecnico, è onesto riconosce che la squadra è incompleta e che ci vuole tempo per riuscire a mettere tutti al posto giusto. Mi piace la sua comunicazione e sono convinto che, con gli acquisti che ci saranno, la Fiorentina sarà competitiva su tre fronti."

Su Parisi: "E' stato un grande investimento però ha giocato con il contagocce e bisogna capire il perchè. Penso che se fosse escluso anche oggi sarebbe un problema ed un segnale di Palladino. Spero che rimanga al centro del nuovo progetto giocando tanto."

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