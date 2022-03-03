Malusci osserva: "Biraghi dovrebbe marcare ad 1 metro anziché a 3 metri come con Cuadrado"

L'azione del gol subito dalla Fiorentina fa molto discutere, ne ha parlato l'ex difensore viola Alberto Malusci

L'ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Juventus arrivato grazie ad un autogol di Venuti, in un'azione che fa discutere, le parole di Malusci: "Biraghi invece di stare a 3 metri dovrebbe stare ad 1 metro, fa sempre marcature allentate, contro il Sassuolo arriva il cross di Berardi, ieri Cuadrado, se accorciasse di più sarebbe meglio per non prendere sempre gol dalla sinistra e un cross"

SOTTIL PARLA DI SOTTIL

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