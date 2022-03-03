Flachi punge Sottil: "Se entra con quell'atteggiamento fa il male della squadra, non è corretto"

Ciccio Flachi ha parlato anche di alcuni singoli il giorno dopo Fiorentina-Juventus con un risultato che fa molto male in casa viola

Ciccio Flachi ha parlato il giorno dopo di Fiorentina-Juventus, analizzando la partita a Radio Bruno, queste le parole del talento fiorentino grande tifoso viola su Sottil e Ikonè:

"Il miglior esempio per Ikonè è Batistuta, passava ore ed ore in allenamento a calciare per migliorare la sua realizzazione, ecco, il mio consiglio per Ikonè è quello li, la strada giusta è quella li. Sottil ha sbagliato l’atteggiamento, pensava di giocare, cosi fa il male della squadra, non è corretto. Anche lui sa di aver sbagliato. La prossima volta se lo ricorderà. Dove sarebbe in classifica la Fiorentina senza i gol di Vlahovic? Questo me lo chiedo, nel calcio conta chi fa gol"

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