Malusci: “La gestione di Comuzzo è incomprensibile, prima titolare e ora fa la riserva”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci per commentare l’avvicinamento alla partita tra Fiorentina e Bologna di domenica: “Il Bologna ha vinto un grande trofeo e tenterà di andare in Champions perché Italiano è ambizioso e ormai ci vorrà provare fino in fondo nonostante i vari festeggiamenti, ma loro stanno benissimo hanno acquisito l’Europa League e volano sull’entusiasmo, quindi sarà difficile per noi che a livello di umore siamo a terra. Purtroppo la presenza di Italiano ha sempre aleggiato sulla Fiorentina perché Palladino doveva fare meglio di lui a livello di piazzamento e tattico con una difesa che doveva prendere meno gol, la Fiorentina ancora vive sul paragone con lui ma ha tirato su una stagione che è deludente.”

Su Pradé: “Bisogna avere rispetto dei ruoli ed unità di intenti, mentre a me sembra che Palladino e il direttore abbiano delle ruggini, infatti ogni volta che si verifica una sconfitta, Pradé critica duramente la Fiorentina per la prestazione. Nessuno ha mai smentito questo fatto e dalle interviste si denota che non sono d’accordo e così è difficile lavorare.”

Su Comuzzo: “Giusto rinnovarlo, ma bisogna capire perché viene gestito così. Comuzzo ha iniziato da titolare poi a gennaio dopo il mercato è stato messo in panchina giocando molto meno. Va bene che sta crescendo, ma ci vuole più omogeneità e decidere davvero come usarlo.”