Malusci: "Comuzzo va tutelato, se lo cediamo poi lo rimpiangeremo molto presto perchè è un patrimonio"

L'ex difensore ha parlato del giovane giocatore viola

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha commentato così la situazione attuale ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “Ciò che è successo lo scorso anno deve essere rimosso. Ho piena fiducia nella coppia Paratici-Grosso, possono farci divertire. Viery mi sembra un bel profilo, giovane e con un gran fisico. L'investimento è importante e quindi deve essere inserito fin da subito in squadra, se ci punti devi lanciarlo subito tra i titolari. Rientri? Mi piacerebbe rivedere Valentini, mentre Moreno non mi ha mai convinto. Su Comuzzo posso dire che mi rivedo molto in questo ragazzo. I giovani vanno saputi tutelare e non lasciarli andare alla prima difficoltà. Ha subito tante critiche ma non vorrei cederlo per poi rimpiangerlo. Se rimane a Firenze bisogna puntarci e secondo me nella difesa titolare dell'anno prossimo ci può stare tranquillamente”.