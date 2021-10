Malusci: “I gol presi sono delle ingenuità: serve attenzione. Darei più spazio a Sottil”

Alberto Malusci, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la partita contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“Contro Inter e Napoli la Fiorentina ha tenuto testa ma ha preso gol abbastanza ingenui. Questo è l’aspetto che non mi è piaciuto mentre mi è piaciuto il fatto che questa squadra possa tenere testa a chiunque. Ieri Spalletti, sapendo che la Fiorentina avrebbe pressato alto, ha puntato sul lancio lungo su Osimhen per scavalcare gli altri reparti e trovare spazio in campo aperto. Però a differenza dello scorso anno la Fiorentina è uscita dal campo a testa alta. Non si può lasciar niente al caso. In entrambi i casi serviva più attenzione. Il difensore deve sempre esser pronto a intervenire dopo un rigore. Lozano ci ha creduto più di noi e ha fatto gol. Anche se a mio modo di vedere spesso in quella situazione fischiano fallo sul portiere. Sul secondo gol c’erano marcature troppo larghe. Questa sconfitta lascia l’amaro in bocca”.

SOTTIL “Secondo me merita più minutaggio. Anche se rispetto a Callejon è meno incline al sacrificio nella fase difensiva. Io Sottil lo vedo come titolare ma ad oggi Callejon è sempre partito dall’inizio e secondo me solo ed esclusivamente per una questione tattica”.