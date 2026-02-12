Malusci: “Dodò è in grande difficoltà, deve andare in panchina. Comuzzo lo può sostituire a destra”

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: Se partiamo battuti non spendiamo neppure i soldi per la trasferta. Lo spirito deve essere quello di una squadra che vuole andare a vincere. Poi, chi sarà più bravo vincerà. Conosciamo benissimo come giochi il Como, la Fiorentina deve essere brava nella lettura della partita. E sarebbe bello zittire chi dice che la viola va a Como a prendere un’imbarcata.

“La paura per me è inconcepibile, considerando il valore storico della Fiorentina. Difesa col Como? Nelle situazioni difficili ci si schiera con difensori puri. Magari metterei Comuzzo a destra, Pongracic e Ranieri centrali e Gosens a sinistra. Dodò, per le difficoltà che sta trovando, lo lascerei per un po’ in panchina, tutelerebbe anche lui. In questo momento è in difficoltà in entrambe le fasi”.

Su Rugani: “È un buon giocatore, la mia unica preoccupazione era l’aspetto fisico. Superato l’aspetto fisico voglio vedere se ha la predisposizione a comandare la difesa; se così fosse allora hai fatto un buon acquisto. Però resto d’accordo con chi dice che serviva un difensore pronto”.