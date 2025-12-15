15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:19

Malusci: “Vanoli deve essere mandato via subito, riprenderei Pioli affiancato da un manager esperto”

15 Dicembre · 13:27

L'ex difensore viola ha parlato del pessimo momento in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Verona di ieri

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci per parlare della Fiorentina caduta ieri anche contro il Verona: “Avevo parlato di ricompattare l’ambiente e il tifo è arrivato a sostenere con forza questa squadra, ma non è servito a niente perché la Fiorentina non ha rispettato i suoi tifosi e non è possibile essere ancora a zero vittorie in 15 gare. Non posso accontentarmi della piccola reazione perché bisogna fare punti e qua quelli mancano.”

Prosegue: “Ci ritroviamo da capo ogni settimana a commentare un nuovo disastro senza fine con niente che funziona da luglio ad ora. Non è facile trovare delle soluzioni perché sei in una situazione drammatica dove il Presidente deve intervenire con un mercato corposo per ricambiare tutto l’assetto sia sportivo che dirigenziale. Se continui senza rivoluzioni, vai diretto in B e sarebbe un disastro economico.”

Su Vanoli: “Se devo mandarlo via, riprendo Pioli che conosce lo spogliatoio e magari sa chi non si impegna e lo affianco con un manager di spessore per non lasciarlo solo, ma Vanoli è da cambiare perché non ha dato nulla di suo alla Fiorentina.”

Sulla Fiorentina: “Qua non funziona proprio lo zoccolo duro della squadra ovvero coloro che dovrebbero incidere, è arrivato Vanoli e gli hanno detto i senatori che bisogna fare il 3-5-2 e lui è sotto scacco come lo era anche Pioli, quindi non so quanto possa servire.”

