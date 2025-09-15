Malusci difende Comuzzo: “Lasciamolo stare! L’errore di Pongracic è stato più grave del suo”

L’ex calciatore della Fiorentina ha commentato le ultime sulla squadra di Stefano Pioli, a partire dalla partita contro il Napoli

L’ex giocatore viola, Alberto Malusci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, commentando le vicende di casa Fiorentina, tra cui la gara di sabato contro il Napoli: “Mi aspettavo sicuramente una Fiorentina diversa, però bisogna dar merito al Napoli. La Fiorentina deve darsi una mossa, anche se il campionato è iniziato adesso e l’allenatore è nuovo. Quei venti minuti finali sono stati positivi, con l’ingresso dei nuovi, e si poteva anche segnare il due a tre e riaprire la gara”.

Sugli errori difensivi: ”Sono stati errori diversi che i calciatori d’oggi devono leggere meglio. Comuzzo è stato più ingenuo, mentre quello di Pongracic, avendo anche più esperienza, è più grave, al di là della bravura di Hojlund, perché ha rischiato l’anticipo non seguendo il movimento dell’attaccante sul lungo. Il problema della Fiorentina è che Fagioli sta facendo fatica, perché è lui che giostra il gioco e Mandragora e Sohm non hanno quelle caratteristiche”.

Su Comuzzo: ”Sono passato anch’io dal momento che sta attraversando il ragazzo, però lasciamolo stare e facciamolo crescere. Dobbiamo aiutarlo tutti., e sicuramente tornerà il giocatore di prima”.