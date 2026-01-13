Malusci: “Col cambio modulo finalmente si è visto Fagioli, sa trovare varie linee di passaggio”

A Radio Bruno Alberto Malusci ha parlato della Fiorentina: “Secondo me non hanno come priorità un difensore da prendere poi se ci sarà l’occasione è chiaro che verrà colta. Personalmente mi piacerebbe vedere Coppola perché conosce il campionato e si saprebbe inserire molto bene in questo contesto perché ci vuole un profilo pronto e non da aspettare.”

Prosegue: “La Fiorentina ha dei giocatori che si distraggono troppo spesso e questo porta a degli errori che lo scorso anno non si vedevano. Adesso il cambio modulo ha aiutato la difesa perché i centrali si sentono più protetti e solidi a 4 perché lo spazio viene coperto nettamente meglio di quando stavano a 3 dove Comuzzo e Pongracic faticavano parecchio.”

Su Fagioli: “Adesso ha più linee di passaggio, infatti lo vediamo andare in verticale e non più solo all’indietro, questo capita perché ora vede gli esterni che vanno larghi in alto e li può cercare, mentre prima non aveva soluzioni e girava a vuoto.”

Sulla salvezza: “Vedo squadre intorno a noi in difficoltà come il Lecce o il Cagliari, ma anche il Genoa non eccelle nonostante la vittoria di ieri. Tra qualche partita avremo diverse squadre dietro perché la Fiorentina ha invertito la rotta rispetto per esempio a Sassuolo dove eri in B praticamente.”