11 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Malusci: “I giocatori non hanno scuse, chi non pedala va messo fuori senza nessuna gerarchia”

Radio

Malusci: “I giocatori non hanno scuse, chi non pedala va messo fuori senza nessuna gerarchia”

Mirko Carmignani

11 Novembre · 13:38

Aggiornamento: 11 Novembre 2025 · 13:38

TAG:

#FiorentinaMalusciPioliRanieri

Condividi:

di

L'ex giocatore viola ha detto il suo pensiero riguardo al brutto momento della Fiorentina in quest'avvio di stagione

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore Alberto Malusci per parlare di Fiorentina: “Se i parametri fisici non corrispondono alla normalità, allora è giusto che Vanoli faccia un richiamo anche se mi sembra assurdo perché i giocatori sono monitorati di continuo, quindi non credo che sia stata sbagliata la preparazione. Non è mai successo a me 30 anni fa, figuriamoci a loro, ma poi dico ai dirigenti ma se vi sembrava che la squadra non funzionava perché siete stati zitti?.”

Prosegue: “La squadra ha sempre giocato con presunzione e non ha mai esaltato, poi ci sono state delle frizioni con Pioli che non credo sia l’unico colpevole, ma giustamente ha pagato perché era responsabile. Adesso però non c’è più e i giocatori non hanno scuse, sono con le spalle al muro. Gioca chi sta bene e chi non c’è, sta fuori. Adesso non esistono le gerarchie, bisogna resettare tutto e ripartire con una difesa ermetica dove tutti hanno il sangue agli occhi come lo scorso anno.”

Sui singoli: “Ci sono diversi giocatori che vanno messi fuori per un po’ tipo Ranieri, Pongracic e Dodò che devono mettersi a sedere perché siamo ultimi e ci vuole gente che pedali per tirare lontano la Fiorentina dalle sabbie mobili.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio