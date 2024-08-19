Malusci: "Nico, se vuole partire, è inutile trattenerlo, il calcio moderno è questo"

L'ex difensore gigliato ha espresso un suo pensiero riguardo alla situazione in casa Fiorentina dopo il primo turno di campionato

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Alberto Malusci che ha commentato tante situazioni legate alla Fiorentina: "Nico ha rinnovato l'anno scorso, quindi, è una situazione strana, mi dispiacerebbe se dovesse partire perché è un giocatore importante per noi. Ci ha fatto vedere tutta la sua qualità e quando sta bene ti fa vincere le partite. Dai suoi soldi potrai fare un po' di mercato, però non deve essere una scusa, abbiamo altri esuberi da cui poter ricavare qualcosa, in più se Nico vuole andare è giusto parta, tanto ormai il calcio moderno funziona così, lo vediamo ovunque."

Sulla Fiorentina: "Abbiamo fatto fatica a verticalizzare che è la base del gioco di Palladino, in difesa abbiamo rischiato tanto perché nessuno era al posto giusto, per esempio sul gol del Parma ci sono errori del centrocampo e dei braccetti che non hanno stretto. A me Palladino piace, ha idee moderne e sono sicuro che troverà l'amalgama giusta. Sabato eravamo tanto imballati, sicuramente i nostri giocatori hanno fatto una preparazione bella pesante per puntare a lungo termine, mentre una neopromossa punta a fare punti da subito."

Sul centrocampo: "Per ora manca qualità, Amrabat non è un giocatore che deve impostare, lui può rompere il gioco per poi dare la palla al regista di turno. Abbiamo giocatori di rottura, ci manca quello che sappia avviare l'azione come era Arthur oppure Torreira. Anche Mandragora è un interditore, sa correre ma non è lui quello che ti può creare gioco."

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