Malusci: “La Fiorentina non è guarita, la gara dell’andata è stata falsata dall’espulsione del portiere”

Redazione

1 Marzo · 15:07

Aggiornamento: 1 Marzo 2026 · 15:07

#FiorentinaKeanMalusciZaniolo

L'ex difensore viola è intervenuto per parlare della partita di domani sera in trasferta ad Udine contro i bianconeri

Al Messaggero Veneto è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci per parlare di Fiorentina: “La squadra non è guarita, si pensava che dopo 3 vittorie di fila fosse tutto a posto, ma non è vero perché la Fiorentina ha faticato troppo giovedì. La Fiorentina è troppo fragile e mi sembra che non sia ancora forte a livello mentale e domani avrà l’Udinese che sta bene e che ha sempre messo in difficoltà i viola. Per me i 5 gol dell’andata non vanno considerati perché il portiere ha preso un rosso subito per colpa sua che ha condizionato tutta la gara.”

Su Zaniolo: “Giocatore forte, mi è sempre piaciuto e in lui ho visto sempre delle doti da campione. A Firenze non ha fatto bene mentre ad Udine ha trovato una dimensione giusta dove si può esprimere alla grande. Con Kean domani sera sarà un bello scontro e potranno guadagnarsi un posto entrambi in Nazionale.”

