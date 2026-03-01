Malusci: “La Fiorentina non è guarita, la gara dell’andata è stata falsata dall’espulsione del portiere”

Al Messaggero Veneto è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci per parlare di Fiorentina: “La squadra non è guarita, si pensava che dopo 3 vittorie di fila fosse tutto a posto, ma non è vero perché la Fiorentina ha faticato troppo giovedì. La Fiorentina è troppo fragile e mi sembra che non sia ancora forte a livello mentale e domani avrà l’Udinese che sta bene e che ha sempre messo in difficoltà i viola. Per me i 5 gol dell’andata non vanno considerati perché il portiere ha preso un rosso subito per colpa sua che ha condizionato tutta la gara.”

Su Zaniolo: “Giocatore forte, mi è sempre piaciuto e in lui ho visto sempre delle doti da campione. A Firenze non ha fatto bene mentre ad Udine ha trovato una dimensione giusta dove si può esprimere alla grande. Con Kean domani sera sarà un bello scontro e potranno guadagnarsi un posto entrambi in Nazionale.”