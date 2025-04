Malusci: “Assurdo manchi il sostituto di Dodo, Folorunsho è l’unico che può fare quel ruolo da adattato”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci che ha detto la sua alla vigilia dell’andata contro il Betis Siviglia di domani sera alle 21: “Quando arrivi in semifinale, sei alla pari sempre con il tuo avversario e le percentuali sono da 50% per tutte e due. La Fiorentina deve entrare in campo con la consapevolezza di essere una squadra forte e deve capire che tipo di partita fare contro un avversario che giocherà a mille e che vorrà imporre il suo stile su di te.”

Sul Betis: “Mi aspetto i primi 20 minuti all’assalto da parte loro, ma la Fiorentina non deve stare troppo bassa perché sennò rischierebbe di essere schiacciata. Voglio vedere una squadra ordinata che sappia ripartire subito, poi tutto dipende da chi gioca davanti perché con Kean puoi lanciare, mentre con Beltran e Gudmundsson bisogna andare più sul breve. Loro sanno palleggiare meglio di noi e credo che non guarderanno chi giocherà di noi, non cambieranno il loro modo di giocare offensivo. Firmerei per un pareggio se dovesse uscire, senza partire per difendere il risultato comunque.”

Su Fagioli: “L’ho visto in calo e, per questo, preferirei vedere Adli titolare perché l’ho visto molto bene con l’Empoli e ci punterei. Se Fagioli dovesse star bene potrebbe giocare anche lui perché la Fiorentina in quel ruolo è sempre molto coperta sia con uno che con l’altro.”

Sul sostituto di Dodo: “Il fatto di non avere un cambio di Dodo è un problema e la Fiorentina non può permettersi di avere questa mancanza in rosa dato che dobbiamo arrangiarci, metterei Folorunsho piuttosto che Parisi perché ha il piede forte dalla sua.”

Sul difensore centrale: “Al centro vedo bene Pongracic perché è l’unico che ha il piede per impostare e visto che Mari non c’è, allora lui può diventare fondamentale per il nostro gioco se il regista dovesse essere marcato. Pongracic è l’unico che ha il passaggio per creare occasioni da gol.”