Malusci: "Basta scuse, la Fiorentina ha una grande rosa per affrontare tutti gli impegni"

L'ex difensore gigliato ha presentato la gara di domani a Lecce ed è tornato a parlare del gruppo di Palladino

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Alberto Malusci che ha parlato della Fiorentina in ottica Lecce e ripensando al successo col Milan: "Nella vittoria sul Milan mi è dispiaciuto un sacco vedere la Curva così perché so quanto sia importante il calore per i giocatori. La Fiesole si è spostata in Ferrovia però vedere mezzo stadio così fa tristezza. La Curva Fiesole ti dà una carica incredibile che ti permette di superare i tuoi limiti ed è una mancanza forte per la squadra."

Sulla gara di Lecce: "La stagione è iniziata da ormai 2 mesi, gli alibi sono finiti. Da ora voglio vedere una crescita costante dei viola che devono confermarsi e far vedere quanto di buono hanno fatto col Milan. Mi aspetto una crescita nel gioco e nei singoli. Domani a Lecce i viola dovranno fare la partita da subito, non possono sbagliare l'approccio e sono curioso di vedere la Fiorentina cercare di imporre il suo gioco, spero ci siano dei miglioramenti."

Sugli impegni: "Basta scuse, la Fiorentina ha una vasta rosa per tutte le partite che deve giocare. Il mercato ha dato a Palladino una squadra ottima sotto tutti i punti di vista. Le tante partite non possono essere un problema, anzi è una nuova occasione per provare a vincere la Conference che non va mai snobbata."

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